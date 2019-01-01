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Баумгартнер: Против Украины нас ждет финал, но перед первым матчем нервоза было больше

Австрийский форвард высказался о предстоящем матче против Украины.

Кристоф Баумгартнер, УЕФА
Кристоф Баумгартнер, УЕФА

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией.

Нападающий австрийской команды Кристоф Баумгартнер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"На турнире один яркий момент следует за другим. Сейчас нас ждет финал, но перед первым матчем нервоза было больше. Сейчас это больше восторг и жажда игры".

"Никто не подходит к матчам с расчетом, что обе команды устроит ничья. Я так не поступал никогда. На таком уровне, думаю, подобное невозможно. Обе команды будут стараться играть. В конечном счете, все определит, кто забьет больше мячей", — приводит слова Кристофа Баумгартнера официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0