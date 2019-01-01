Венгрия сенсационно остановила Францию
"Волшебные мадьяры" применили магию Пушкаш Арены против действующих чемпионов мира.
Венгрия — Франция, Getty Images
Венгрия — Франция 1:1
Голы: Фиоло, 45+2 — Гризманн, 66
Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, О. Солои — Него, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Надь, Шефер (Чери, 76), Фиоло — А. Салаи (Николич, 27), Шоллои.
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Динь — Канте — Погба (Толиссо, 76), Рабио (Дембеле, 57, Лемар, 87) — Гризманн — Бензема (Жиру, 76), Мбаппе.
Предупреждения: Ботка — Павар.
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