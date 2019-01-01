Лев и Сантуш не сделали замен перед центральным матчем вечера
Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сыграют Португалия и Германия.
Игровой день чемпионата Европы-2020 продолжится поединком на Альянс Арене между сборными Португалии и Германии.
Стоит отметить, что главные тренеры команд, Фернанду Сантуш и Йоахим Лев, совершенно не сделали замен, по сравнению с матчами первого тура против Венгрии (3:0) и Франции (0:1) соответственно.
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвальо, Фернандеш — Роналду, Жота, Б. Силва.
Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Санчеш, Невеш, Поте, Далот, Палинья.
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс — Хаверц, Гнабри, Мюллер.
Матч Португалия — Германия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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