Сборная Франции ни разу не обыграла Венгрию на чемпионате Европы

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Венгрия - Франция, getty images/ Football.ua

Сборная Франции в рамках поединка второго тура чемпионата Европы не смогла добыть победу над Венгрией.

Французская национальная команда ни разу не обыгрывала венгров на европейском форуме — соперники провели между собой пять матчей.

На отборе к чемпионату Европы-1964 года Венгрия победила дважды — 2:1 и 3:1. Уже через восемь лет французы за два поединка смогли добыть хотя бы ничью — 1:1, а вторая встреча закончилась со счетом 0:2.

Отметим, что всего во всех турнирах команды сыграли между собой 26 матчей — 14 закончились победой Франции, восемь — триумфом венгров, а также было четыре ничьих.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Венгрия — Франция.