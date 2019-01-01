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Сборная Франции ни разу не обыграла Венгрию на чемпионате Европы

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".

Венгрия - Франция, getty images/ Football.ua
Венгрия - Франция, getty images/ Football.ua

Сборная Франции в рамках поединка второго тура чемпионата Европы не смогла добыть победу над Венгрией.

Французская национальная команда ни разу не обыгрывала венгров на европейском форуме — соперники провели между собой пять матчей.

На отборе к чемпионату Европы-1964 года Венгрия победила дважды — 2:1 и 3:1. Уже через восемь лет французы за два поединка смогли добыть хотя бы ничью — 1:1, а вторая встреча закончилась со счетом 0:2.

Отметим, что всего во всех турнирах команды сыграли между собой 26 матчей — 14 закончились победой Франции, восемь — триумфом венгров, а также было четыре ничьих.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Венгрия — Франция.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0