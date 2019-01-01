Гризманн приблизился к Платини и Анри по результативным матчам за Францию на Евро и чемпионатах мира
Нападающий Барселоны отметился взятием ворот в очередной раз.
Антуан Гризманн, getty images
Сборная Франции в рамках поединка второго тура чемпионата Европы не смогла добыть победу над Венгрией, однако Гризманн отметился забитым голом.
Как сообщает Opta, нападающий вплотную приблизился к Тьерри Анри и Мишелю Платини по количеству результативных матчей в футболке национальной команды.
У Гризманна теперь девять таких встреч (семь — на Евро, две — на чемпионате мира). У Анри и Платини по десять.
Отметим, что всего французский форвард провел в футболке национальной команды 90 матчей, отметившись 36 голами.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Венгрия — Франция.
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