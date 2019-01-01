Португалия установила уникальное "достижение" крупных турниров из-за двух автоголов с Германией

Сборная Португалии — первая европейская страна, которая пропустила два автогола в одном матче на крупном турнире.

Португалия - Германия, Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Португалия выявляет сильнейшего в поединке против Германии.

Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Йоахима Лева, при этом португальская команда отметилась двумя автоголами, авторами которых стали Рубен Диаш (35 минута) и Рафаэль Геррейро (39 минута).

Таким образом, сборная Португалии — первая европейская страна, которая пропустила два автогола в одном матче на крупном турнире (чемпионате мира или Евро).

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Португалия — Германия вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.