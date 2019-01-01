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Португалия установила уникальное "достижение" крупных турниров из-за двух автоголов с Германией

Сборная Португалии — первая европейская страна, которая пропустила два автогола в одном матче на крупном турнире.

Португалия - Германия, Getty Images
Португалия - Германия, Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Португалия выявляет сильнейшего в поединке против Германии.

Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Йоахима Лева, при этом португальская команда отметилась двумя автоголами, авторами которых стали Рубен Диаш (35 минута) и Рафаэль Геррейро (39 минута).

Таким образом, сборная Португалии — первая европейская страна, которая пропустила два автогола в одном матче на крупном турнире (чемпионате мира или Евро).

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Португалия — Германия вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0