Роналду повторил рекорд Клозе
Португальский нападающий отметился очередным голом на крупном турнире.
Криштиану Роналду, getty images
Сборная Португалии в рамках поединка второго тура чемпионата Европы играет против сборной Германии.
В начале встречи Криштиану Роналду точным ударом по пустым воротам завершил роскошную контратаку своей команды.
Благодаря этому португальский нападающий повторил рекорд Мирослава Клозе. Оба футболиста отметились 19 голами на чемпионатах мира и Европы.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Португалия — Германия вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021