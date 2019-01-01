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Швейцария — Турция. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Европы.

Гранит Джака, getty images
Гранит Джака, getty images

Сборная Швейцарии в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы сыграет против Турции.

Швейцария — Турция
Воскресенье, 20 июня, 19:00. Олимпийский стадион, Баку. Главный арбитр встречи — Славко Винчич (Словения). Трансляция — Футбол 2.

Сборная Швейцарии приехала на турнир с довольно большими амбициями, несмотря на то, что результат решался только на футбольном поле, однако уже в первом туре команду Владимира Петковича ждало непростое испытание Уэльсом. Швейцарцы были довольно близки к победе, но так и не смогли склонить чашу весов в свою пользу.

Уже во втором туре сборная Швейцарии разгромно проиграла Италии, уступив по всем фронтам. Теперь нужно исправлять ситуацию. Победы над Турцией, возможно, хватит для выхода в плей-офф, но швейцарцам также стоит позаботиться о разнице забитых и пропущенных голов — она у них (-3). 

Сборная Турции, в свою очередь, уже потеряла шансы пройти в плей-офф турнира. В матче-открытии чемпионата Европы подопечные Гюнеша довольно долго держались против Италии, но все-таки рассыпались после автогола Демирала. Уже во втором матче ожидалось, что турки возьмут свое в игре с Уэльсом, но все пошло не по плану турецких поклонников футбола — еще одно поражение.

В оставшемся матче сборная Турции обязана постараться ради своих болельщиков и хотя бы забить свой первый гол на турнире. На турков уже не будет оказываться такое давление, а потому они смогут сыграть в свое удовольствие и подловить швейцарцев, которым крайне нужна победа, на стремительных выпадах. Почему бы не хлопнуть дверью хотя бы чуть-чуть?

Ориентировочные составы:

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Шер, Аканджи — Мбабу, Джака, Фрейлер,Родригес — Шакири — Эмболо, Гавранович

Турция: Чакир — Мюлдур, Демирал, Сеюнджу, Мерас — Ундер, Айхан, Йокушлу, Кахвечи, Чалханоглу — Йилмаз

Интересный факт:

В последних пяти из шести матчей сборной Турции было забито менее 2,5 голов.

footballпрогноз 1:1

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1