Швейцария — Турция. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Европы.

Гранит Джака, getty images

Сборная Швейцарии в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы сыграет против Турции.

Швейцария — Турция

Воскресенье, 20 июня, 19:00. Олимпийский стадион, Баку. Главный арбитр встречи — Славко Винчич (Словения). Трансляция — Футбол 2.

Сборная Швейцарии приехала на турнир с довольно большими амбициями, несмотря на то, что результат решался только на футбольном поле, однако уже в первом туре команду Владимира Петковича ждало непростое испытание Уэльсом. Швейцарцы были довольно близки к победе, но так и не смогли склонить чашу весов в свою пользу.

Уже во втором туре сборная Швейцарии разгромно проиграла Италии, уступив по всем фронтам. Теперь нужно исправлять ситуацию. Победы над Турцией, возможно, хватит для выхода в плей-офф, но швейцарцам также стоит позаботиться о разнице забитых и пропущенных голов — она у них (-3).

Сборная Турции, в свою очередь, уже потеряла шансы пройти в плей-офф турнира. В матче-открытии чемпионата Европы подопечные Гюнеша довольно долго держались против Италии, но все-таки рассыпались после автогола Демирала. Уже во втором матче ожидалось, что турки возьмут свое в игре с Уэльсом, но все пошло не по плану турецких поклонников футбола — еще одно поражение.

В оставшемся матче сборная Турции обязана постараться ради своих болельщиков и хотя бы забить свой первый гол на турнире. На турков уже не будет оказываться такое давление, а потому они смогут сыграть в свое удовольствие и подловить швейцарцев, которым крайне нужна победа, на стремительных выпадах. Почему бы не хлопнуть дверью хотя бы чуть-чуть?

Ориентировочные составы:

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Шер, Аканджи — Мбабу, Джака, Фрейлер,Родригес — Шакири — Эмболо, Гавранович

Турция: Чакир — Мюлдур, Демирал, Сеюнджу, Мерас — Ундер, Айхан, Йокушлу, Кахвечи, Чалханоглу — Йилмаз

Интересный факт:

В последних пяти из шести матчей сборной Турции было забито менее 2,5 голов.