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Германия обыграла Португалию в матче с двумя автоголами

Исход игры предопределила активность партнера Руслана Малиновского по Аталанте.

Португалия — Германия, Getty Images
Португалия — Германия, Getty Images
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Португалия — Германия 2:4
Голы: Роналду, 15, Жота, 67 — Диаш, 35 (авт.), Геррейру, 38 (авт.), Хаверц, 51, Госенс, 60

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвальо (Рафа Сильва, 58) — Б. Силва (Санчеш, 46), Фернандеш (Моутиньо, 64), Жота (А. Силва, 83) — Роналду.

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс (Джан, 63), Рюдигер — Киммих, Гюндоган (Зюле, 72), Кроос, Госенс (Халстенберг, 62) — Хаверц (Горецка, 72), Мюллер — Гнабри (Сане, 87).

Предупреждения: Хаверц, Гинтер.

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Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
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Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1