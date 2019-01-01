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Польша
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Италия — Уэльс. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Европы.

Сборная Италии, getty images
Сборная Италии, getty images

Сборная Италии в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы сыграет против Уэльса.

Италия — Уэльс
Воскресенье, 20 июня, 19:00. Стадио Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган (Румыния). Трансляция — Футбол 1.

Сборная Италия к третьему туру уже гарантировала себе выход из группы, однако команда Роберто Манчини может упустить первое место в квартете, если уступит Уэльсу. Ввиду этого, очень интересно глянуть, решится ли тренерский штаб Италии на существенные изменения в составе. В первом туре итальянцы разгромили Турцию со счетом 3:0, а во втором с аналогичным счетом расправились со Швейцарией.

Многие эксперты считают сборную Италии одним из главных фаворитов турнира и это вполне обосновано. Наверное, никто не выступил увереннее команды Роберто Манчини в первых играх. Да и форму Скуадра Адзурра, в целом, набрала замечательную. В матче с Швейцарией травму получил Джорджо Кьеллини, что может уменьшить надежность итальянцев в обороне.

Уэльс, в свою очередь, подходит к данной игре с четырьмя баллами в активе. После трудной ничьей со Швейцарией, британская сборная уверенно обыграла Турцию, практически гарантировав себе выход в плей-офф. Однако почему бы не замахнуться на первое место, подвинув Италию с пьедестала? Очевидно, что валлийцы сыграют от обороны — контратаковать им уж точно есть кем.

Отметим, что Гарет Бэйл здорово провел поединок второго тура и вполне вновь может стать лидером сборной Уэльса, который поведет команду за собой. Да и в целом, опытных футболистов у валлийцев хватает. Также украинским болельщикам стоит внимательно следить за данной парой, так как мы вполне можем сыграть с ее победителем в плей-офф.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Локателли, Жоржиньо, Барелла — Берарди, Иммобиле, Инсинье

Уэльс: Уорд — Робертс, Мефам, Родон, Дэвис — Аллен, Моррелл — Бэйл, Рэмси, Джеймс — Мур

Интересные факты:

Италия выиграла последние 12 матчей на чемпионате Европы.

Италия не пропустила в пяти из шести последних матчей чемпионата Европы.

Уэльс не проигрывает в последних семи матчах чемпионата Европы.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1