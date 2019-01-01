Италия — Уэльс. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Европы.

Сборная Италии, getty images

Сборная Италии в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы сыграет против Уэльса.

Италия — Уэльс

Воскресенье, 20 июня, 19:00. Стадио Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган (Румыния). Трансляция — Футбол 1.

Сборная Италия к третьему туру уже гарантировала себе выход из группы, однако команда Роберто Манчини может упустить первое место в квартете, если уступит Уэльсу. Ввиду этого, очень интересно глянуть, решится ли тренерский штаб Италии на существенные изменения в составе. В первом туре итальянцы разгромили Турцию со счетом 3:0, а во втором с аналогичным счетом расправились со Швейцарией.

Многие эксперты считают сборную Италии одним из главных фаворитов турнира и это вполне обосновано. Наверное, никто не выступил увереннее команды Роберто Манчини в первых играх. Да и форму Скуадра Адзурра, в целом, набрала замечательную. В матче с Швейцарией травму получил Джорджо Кьеллини, что может уменьшить надежность итальянцев в обороне.

Уэльс, в свою очередь, подходит к данной игре с четырьмя баллами в активе. После трудной ничьей со Швейцарией, британская сборная уверенно обыграла Турцию, практически гарантировав себе выход в плей-офф. Однако почему бы не замахнуться на первое место, подвинув Италию с пьедестала? Очевидно, что валлийцы сыграют от обороны — контратаковать им уж точно есть кем.

Отметим, что Гарет Бэйл здорово провел поединок второго тура и вполне вновь может стать лидером сборной Уэльса, который поведет команду за собой. Да и в целом, опытных футболистов у валлийцев хватает. Также украинским болельщикам стоит внимательно следить за данной парой, так как мы вполне можем сыграть с ее победителем в плей-офф.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Локателли, Жоржиньо, Барелла — Берарди, Иммобиле, Инсинье

Уэльс: Уорд — Робертс, Мефам, Родон, Дэвис — Аллен, Моррелл — Бэйл, Рэмси, Джеймс — Мур

Интересные факты:

Италия выиграла последние 12 матчей на чемпионате Европы.

Италия не пропустила в пяти из шести последних матчей чемпионата Европы.

Уэльс не проигрывает в последних семи матчах чемпионата Европы.