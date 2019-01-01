Испания — Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.
Национальная сборная Испании в рамках группового этапа Евро-2020 проведет матчем против команды Польши, который состоится в субботу, 19 июня. Местом проведения данного противостояния станет Олимпийский стадион в Севилье.
Следить за событиями поединка Испания — Польша вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча Португалия — Германия
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