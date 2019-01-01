Испания — Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Испания — Польша, getty images

Национальная сборная Испании в рамках группового этапа Евро-2020 проведет матчем против команды Польши, который состоится в субботу, 19 июня. Местом проведения данного противостояния станет Олимпийский стадион в Севилье.

Следить за событиями поединка Испания — Польша вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Португалия — Германия



Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.