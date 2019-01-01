Сборная Украины начала подготовку к матчу с Австрией
Подопечные Андрея Шевченко целенаправленно готовились к ближайшему сопернику.
После восстановительного дня подопечные Андрея Шевченко, полные сил и вдохновения, начали подготовку к решающему матчу групповой стадии — против Австрии.
К обеду у национальной команды было теоретическое занятие, а вечером теория была реализована на практике во время тренировки.
Субботнее занятие имело вполне предметный характер — тренерский штаб работает над вариативностью тактических схем, которые могут быть применены в поединке с австрийцами, оценивая готовность футболистов национальной команды к выполнению специфических игровых задач.
Напомним, сборная Украины сыграет против Австрии в Бухаресте. Игра состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
Комментарии
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
19:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021