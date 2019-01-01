Сборная Украины начала подготовку к матчу с Австрией

Подопечные Андрея Шевченко целенаправленно готовились к ближайшему сопернику.

Сборная Украины, фото УАФ

После восстановительного дня подопечные Андрея Шевченко, полные сил и вдохновения, начали подготовку к решающему матчу групповой стадии — против Австрии.

К обеду у национальной команды было теоретическое занятие, а вечером теория была реализована на практике во время тренировки.

Субботнее занятие имело вполне предметный характер — тренерский штаб работает над вариативностью тактических схем, которые могут быть применены в поединке с австрийцами, оценивая готовность футболистов национальной команды к выполнению специфических игровых задач.

Напомним, сборная Украины сыграет против Австрии в Бухаресте. Игра состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.