Левандовски принес Польше ничью в матче против Испании
Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Евро-2020.
Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.
Испания – Польша – 1:1
Голы: Мората, 25 – Левандовски, 54.
Испания: Симон – М. Льоренте, Ляпорт, Пау Торрес, Альба – Коке (Сарабия, 68), Родри, Педри – Морено (Руис, 68), Мората (Оярсабаль, 87), Ольмо (Ф. Торрес, 61).
Польша: Щенсны – Берешиньски, Глик, Беднарек (Давидович, 85) – Южвяк, Модер (Линетты, 85), Клих (Козловски, 55), Пухач – Свидерски (Франковски, 68), Зелиньски – Левандовски.
Предупреждения: Пау Торрес (81), Родри (90+5) – Клих (36), Модер (57), Южвяк (59), Левандовски (90+3).
На 57-й минуте Жерар Морено не реализовал пенальти (попал в каркас).
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