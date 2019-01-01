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Левандовски принес Польше ничью в матче против Испании

Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

Роберт Левандовски, Getty Images
Роберт Левандовски, Getty Images

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Испания – Польша – 1:1
Голы: Мората, 25 – Левандовски, 54.

Испания: Симон – М. Льоренте, Ляпорт, Пау Торрес, Альба – Коке (Сарабия, 68), Родри, Педри – Морено (Руис, 68), Мората (Оярсабаль, 87), Ольмо (Ф. Торрес, 61).

Польша: Щенсны – Берешиньски, Глик, Беднарек (Давидович, 85) – Южвяк, Модер (Линетты, 85), Клих (Козловски, 55), Пухач – Свидерски (Франковски, 68), Зелиньски – Левандовски.

Предупреждения: Пау Торрес (81), Родри (90+5) Клих (36), Модер (57), Южвяк (59), Левандовски (90+3).

На 57-й минуте Жерар Морено не реализовал пенальти (попал в каркас).

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Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
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Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
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Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1