Кацпер Козловски — самый молодой футболист в истории Евро

Польский полузащитник побил "свежий" рекорд Беллингэма.

Кацпер Козловски, getty images

Сборная Польши в рамках матча второго тура группового этапа финальной части чемпионата Европы сыграла вничью с Испанией.

В составе поляков на 55 минуте на поле появился Кацпер Козловски, который стал самым молодым участником чемпионата Европы в истории.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, полузащитник (17 лет и 246 дней) побил "свежий" рекорд Джуда Беллингэма, который тот установил на прошлой неделе.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Испания — Польша.