Кацпер Козловски — самый молодой футболист в истории Евро
Польский полузащитник побил "свежий" рекорд Беллингэма.
Кацпер Козловски, getty images
Сборная Польши в рамках матча второго тура группового этапа финальной части чемпионата Европы сыграла вничью с Испанией.
В составе поляков на 55 минуте на поле появился Кацпер Козловски, который стал самым молодым участником чемпионата Европы в истории.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, полузащитник (17 лет и 246 дней) побил "свежий" рекорд Джуда Беллингэма, который тот установил на прошлой неделе.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Испания — Польша.
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