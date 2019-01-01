Энрике: Возможно, Испания слишком мудрила вместо того, чтобы играть прямолинейнее

Главный тренер испанцев прокомментировал ничью с Польшей.

Луис Энрике, getty images

Сборная Испании в рамках матча второго тура группового этапа финальной части чемпионата Европы сыграла вничью с Польшей.

Главный тренер испанцев Луис Энрике похвалил соперника за хорошую игру и выразил расстройство тем, что его команда не забила пенальти.

"Я очень хочу спокойно посмотреть и проанализировать этот матч. Он подарил нам не самые лучшие ощущения. Возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно для победы.

Мне понравилось, как играла Польша. Поляки создали несколько отличных моментов. Возможно, мы слишком мудрили порой вместо того, чтобы играть прямолинейнее. Жаль, что не забили пенальти, ведь это был решающий момент.

Честно говоря, я думал, что мы добьемся большего, но не получилось. Результат часто вскрывает недостатки в игре команды. Когда он не положительный, то надо тщательно проанализировать ситуацию", — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Испания — Польша.