Альба — лучший игрок матча Испания — Польша

Вклад защитника в итоговой результат его команды был по праву оценен экспертами.

Жорди Альба в матче против Польши, Getty Images

В рамках заключительного поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Испании на поле севильского стадиона Эстадио де-ла-Картуха принимала национальную команду Польши. Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма с помощью гола Альваро Мораты, однако уже в начале второй половины матча пропустили после удара от Роберта Левандовски, в последствии не сумев реализовать одиннадцатиметровый удар (1:1).

Испания — Польша 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, организационный комитет соревнований определил в качестве лучшего игрока матча защитника и капитана "Фурии роха" Хорди Альба, которому после финального свистка была вручена награда.

"Альба отлично отработал в атаке и обороне. Его прострелы постоянно доставляли сопернику проблемы. Прекрасный матч", — подвел итог выступления футболиста технический наблюдатель УЕФА Хинес Мелендес.

В следующем туре сборная Испании встретится со Словакией на этой же арене, но же в качестве гостевой стороны. Игра состоится 23 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.