Альба — о матче против Польши: Заслуживали победу, как и в первом матче на турнире

Защитник сборной Испании подвел итог противостоянию второго тура участием его команды.

Хорди Альба (слева), Getty Images

Сборная Испании закрыла розыгрыш второго тура своим поединком против Польши на поле севильского стадиона Эстадио де-ла-Картуха, так и не сумев в итоге набрать полноценные три очка даже со второй попытки (1:1).

Испания — Польша 1:1 Видео голов и обзор матча

По итогу противостояния, организаторы турнира определили в качестве лучшего игрока матча флангового защитника "Фурии роха" Хорди Альбу, который после финального свистка ответил на вопросы журналистов относительно прошедшей игры его команды.

"Сегодня мы заслуживали победу так же, как и в первом матче. Нам не хватило немного удачи, у нас было немало шансов.

Мы очень усердно работали всей командой: была нужная интенсивность, мы знали, как нам надо играть в том или ином моменте.

Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут.

Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Я на самом деле думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами

Мы отдали все силы, но Польша — крепкий соперник. Нам надо продолжать верить. Если мы выиграем следующий матч, мы выйдем из группы. Мы привыкли к такому давлению, и лично я уверен, что мы будем в плей-офф", — подытожил футболист.

В следующем туре сборная Испании встретится со Словакией на этой же арене, но же в качестве гостевой стороны. Игра состоится 23 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.