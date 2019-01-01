Левандовски — о ничьей против Испании: Эта игра помогла нам подготовиться ко Швеции

Нападающий сборной Польши подвел итог противостоянию второго тура участием его команды.

Роберт Левандовски, Getty Images

Свой второй матч на чемпионате Европы сборная Польши проводила на поле севильского стадиона Эстадио де-ла-Картуха против национальной команды Испании, имея при этом острую необходимость победить перед матчами последнего тура в квартете E. Однако, команда Паулу Соузы пропустила уже в середине первого тайма, после чего была вынуждены отыгрываться уже после перерыва (1:1).

Испания — Польша 1:1 Видео голов и обзор матча

Автор единственного гола "бело-красных" в этом поединке, нападающий Роберт Левандовски, в интервью журналистам по окончанию поединка признал, что его команда слишком сосредоточилась на обороне в данной игре, упустив необходимость играть на атаку.

"Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок как в обороне, так и в нападении, но в целом выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией. Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать. Мы сосредоточились на этом и позабыли о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал.

В следующей игре мы не будем фаворитами. У Швеции хорошие игроки, и это будет очень тяжелый матч. Но мы подготовимся как следует. Эта игра против Испанией нам очень помогла", — подытожил форвард.

В следующем туре сборная Польши на поле стадиона Санкт-Петербург будет противостоять Швеции в качестве гостевой стороны. Матч состоится 23 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.