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Мората: Должен поблагодарить Луиса Энрике за доверие

Нападающий сборной Испании подвел итог противостоянию второго тура участием его команды.

Альваро Мората, Getty Images
Альваро Мората, Getty Images

Второй матч национальной команды Испании на чемпионате Европы-2020 также, как и первый, проходил на поле стадиона Эстадио де-ла-Картуха в Севилье, и вновь завершился с ничейным счетом (1:1). Команда Луиса Энрике на этот раз сражалась против Польши и даже сумела открыть счет в начале первого тайма, однако пропустила уже на старте второй половины.

Испания — Польша 1:1 Видео голов и обзор матча

Единственное взятие ворот со стороны "Фурии роха" оформил нападающий Альваро Мората, который затем также имел несколько прекрасных голевых возможностей, но так и не оформил дубль. По завершению поединка, футболист, права на которого принадлежат мадридскому Атлетико, но выступает он за туринский Ювентус, провел общение с журналистами, во время которого подвел итоги прошедшей игры для его команды.

"Неважно, кто забивает. Меня интересует только победа. Я должен поблагодарить Луиса Энрике за доверие, оказанное мне. Это жизнь, и она состоит в том числе из непростых моментов.

Теперь, мы должны собраться, продолжить усердно работать и заработать путевку в плей-офф", — подытожил форвард.

В следующем туре сборная Испании встретится со Словакией на этой же арене, но же в качестве гостевой стороны. Игра состоится 23 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.

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Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1