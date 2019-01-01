Мората: Должен поблагодарить Луиса Энрике за доверие

Нападающий сборной Испании подвел итог противостоянию второго тура участием его команды.

Альваро Мората, Getty Images

Второй матч национальной команды Испании на чемпионате Европы-2020 также, как и первый, проходил на поле стадиона Эстадио де-ла-Картуха в Севилье, и вновь завершился с ничейным счетом (1:1). Команда Луиса Энрике на этот раз сражалась против Польши и даже сумела открыть счет в начале первого тайма, однако пропустила уже на старте второй половины.

Испания — Польша 1:1 Видео голов и обзор матча

Единственное взятие ворот со стороны "Фурии роха" оформил нападающий Альваро Мората, который затем также имел несколько прекрасных голевых возможностей, но так и не оформил дубль. По завершению поединка, футболист, права на которого принадлежат мадридскому Атлетико, но выступает он за туринский Ювентус, провел общение с журналистами, во время которого подвел итоги прошедшей игры для его команды.

"Неважно, кто забивает. Меня интересует только победа. Я должен поблагодарить Луиса Энрике за доверие, оказанное мне. Это жизнь, и она состоит в том числе из непростых моментов.

Теперь, мы должны собраться, продолжить усердно работать и заработать путевку в плей-офф", — подытожил форвард.

В следующем туре сборная Испании встретится со Словакией на этой же арене, но же в качестве гостевой стороны. Игра состоится 23 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.