Голы Роналду и Де Брюйне — среди претендентов на звание лучшего во втором туре Евро

Стали известны авторы лучших голов второго тура чемпионата Европы 2020.

УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2020.

В число претендентов на награду попали полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне, забивший победный гол в матче с Данией (2:1), а также гол форварда Португалии Криштиану Роналду, открывший счет в матче с Германией (2:4).

Двумя другими претендентами являются хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, начавший разгром Швейцарии (3:0) и победный гол россиянина Алексея Миранчука в ворота Финляндии (1:0).

Best goal from Round 2? 🧐



🇧🇪 De Bruyne vs Denmark

🇵🇹 Ronaldo vs Germany

🇮🇹 Locatelli vs Switzerland (first goal)

🇷🇺 Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020