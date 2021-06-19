Голы Роналду и Де Брюйне — среди претендентов на звание лучшего во втором туре Евро
Стали известны авторы лучших голов второго тура чемпионата Европы 2020.
УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа Евро-2020.
В число претендентов на награду попали полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне, забивший победный гол в матче с Данией (2:1), а также гол форварда Португалии Криштиану Роналду, открывший счет в матче с Германией (2:4).
Двумя другими претендентами являются хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, начавший разгром Швейцарии (3:0) и победный гол россиянина Алексея Миранчука в ворота Финляндии (1:0).
Best goal from Round 2? 🧐— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
🇧🇪 De Bruyne vs Denmark
🇵🇹 Ronaldo vs Germany
🇮🇹 Locatelli vs Switzerland (first goal)
🇷🇺 Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020
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