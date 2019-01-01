Шевченко: Психологически сборная Украины находится в очень хорошем состоянии

Наставник "сине-желтых" оценил условия, в которых национальная команда находится на Евро-2020.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке национальной команды к матчу третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.

"Сегодня мы провели хорошую тренировку. Все нормально, травм нет. Все ребята находятся в хорошем настроении.

Вчера тренировки не было. Утром все игроки пришли в зал и позанимались. Потом был отдых. С пяти часов у них было восстановление: сауна, бассейн, массажи. Также, мы провели теоретическое занятие. Полноценный день — просто без тренировки. Все идет по плану, так как мы прекрасно понимаем, что это насыщенный турнир.

В сегодняшних матчах было много сюрпризов. Я смотрел матч французов. Очень много было остановок. Погода играет свою роль. Где-то немножко жарче, футболисты тратят много энергии. У нас был приблизительно такой же матч с Северной Македонией. Было потрачено много энергии, поэтому важно восстановиться.

Я надеюсь, что за эти дни футболисты восстановятся. Психологически команда находится в очень хорошем состоянии. Надо найти в себе энергию и готовиться к игре. В Бухаресте сейчас дожди. Погода постоянно меняется. Я надеюсь, что поле будет в хорошем состоянии. Завтра по прогнозу еще дожди. Здесь комфортно, жаловаться не на что", — сказал Шевченко в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, матч Украина — Австрия пройдет в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.