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Шевченко: Психологически сборная Украины находится в очень хорошем состоянии

Наставник "сине-желтых" оценил условия, в которых национальная команда находится на Евро-2020.

Андрей Шевченко, Getty Images
Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке национальной команды к матчу третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.

"Сегодня мы провели хорошую тренировку. Все нормально, травм нет. Все ребята находятся в хорошем настроении.

Вчера тренировки не было. Утром все игроки пришли в зал и позанимались. Потом был отдых. С пяти часов у них было восстановление: сауна, бассейн, массажи. Также, мы провели теоретическое занятие. Полноценный день — просто без тренировки. Все идет по плану, так как мы прекрасно понимаем, что это насыщенный турнир.

В сегодняшних матчах было много сюрпризов. Я смотрел матч французов. Очень много было остановок. Погода играет свою роль. Где-то немножко жарче, футболисты тратят много энергии. У нас был приблизительно такой же матч с Северной Македонией. Было потрачено много энергии, поэтому важно восстановиться.

Я надеюсь, что за эти дни футболисты восстановятся. Психологически команда находится в очень хорошем состоянии. Надо найти в себе энергию и готовиться к игре. В Бухаресте сейчас дожди. Погода постоянно меняется. Я надеюсь, что поле будет в хорошем состоянии. Завтра по прогнозу еще дожди. Здесь комфортно, жаловаться не на что", — сказал Шевченко в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, матч Украина — Австрия пройдет в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1