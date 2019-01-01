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Шевченко: Мы будем готовиться к разным сценариям матча с Австрией

Наставник национальной команды Украины оценил предстоящего соперника на Евро-2020.

Андрей Шевченко, Getty Images
Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил национальную команду Австрии, с которой "сине-желтые" сыграют в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

"У любой команды можно найти слабые места. Австрия – хорошо сбалансированная команда, которая борется, играет до конца, постоянно прессингует. Она в хорошей физической форме. Лучший их момент в игре – когда они прессингуют, когда они забирают мяч в середине поля и сразу же идут в атаку. Нам надо быть внимательными в конструкции игры. Нам надо убрать потери мяча, которые могут быть в середине поля. Чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться.

У Австрии есть более важные игроки, чем вернувшийся после дисквалификации Арнаутович. Он в принципе ветеран и давно играет за сборную. Он забил много мячей за сборную Австрии. У этой команды есть несколько игроков, которые заслуживают внимания.

Мы должны понимать, изменили ли они систему игры. Последние два матча они играли в пять защитников. Конструкцию атак австрийцы строят в три защитника. В этой ситуации, Алаба играет центрального защитника, который постоянно на мяче. У него хорошая передача, хорошие включения. До игры мы можем только планировать. У Австрии есть возможность поменять систему игры, что может сделать любая команда. Мы будем готовиться к разным сценариям", — сказал Шевченко в эфире программы Великий Футбол.

Также Шевченко рассказал о кадровой ситуации в расположении сборной Украины накануне решающего матча.

"У Зубкова та же ситуация что и была. Он восстанавливается. Мы не можем форсировать темп его восстановления. С ним работают хорошие физиотерапевты. В этой игре мы на него не рассчитываем. У Попова есть небольшая проблема. Я думаю, завтра он будет в общей группе. Малиновский слева – один из вариантов, который мы можем использовать.

Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни другая команда не будет играть на ничью. Мы ждем наших болельщиков в Бухаресте. Спасибо за такую прекрасную поддержку. Надеемся, что вы в понедельник приедете еще раз и поддержите команду", — добавил наставник "сине-желтых".

Напомним, матч Украина — Австрия пройдет в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1