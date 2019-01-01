Система игры сборной Австрии: Структура с венским Беккенбауэром, выжженная земля и арсенал баллистических лонгболлов

Football.ua по крупицам разобрал игру третьего соперника сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

Сборная Австрии после игры против Северной Македонии, Getty Images Источник: Сергей Костенюк

В решающем матче за второе место в группе С сборная Украины сыграет с национальной командой Австрии. В преддверии ключевой игры предлагаем поближе познакомиться с соперником "сине-желтых". Постараемся детально разобраться с важнейшими тактическими нюансами в системе игры "Das Team".

Современная история сборных Австрии и Украины имеет много общего. Обе национальные команды дружно провалились на прошлом Евро-2016 и не попали на ЧМ-2018. Сборная Австрии также переживала кадровые и тактические перемены, выиграла группу в Лиге Наций и квалифицировались на Евро-2020.

Эпоха возрождения сборной Австрии началась чуть позже, чем в Украине. Франко Фода возглавил сборную в октябре 2017 года. С тех пор национальная команда в поисках наиболее оптимальной модели игры сменила ряд тактических схем — 4-2-3-1, 4-4-2, 3-5-2.

На Евро-2020 австрийцы пока практиковали исключительно последний вариант. Разумеется, от штаба Фоде можно ждать сюрпризов, но с большой долей вероятности можно предположить, что и в третьем туре группового турнира Австрия будет интегрировать свои игровые принципы через структуру с тремя центральными защитниками, одним опорником, условными "восьмерками" и парой форвардов. Судя по всему, лидер команды – Алаба снова сыграет на позиции центрбека.

Заявка сборной Австрия на Евро-2020

Главный тренер: Франко Фода (Германия)

Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд), Пава Перван (Вольфсбург), Александр Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба (Бавария/Реал), Александар Драгович (Байер), Марко Фридль (Вердер), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Штефан Лайнер (Боруссия М), Филипп Линхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Хоффенхайм), Кристофер Триммель (Унион), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба – Хоффенхайм), Юлиан Баумгартлингер (Байер), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт), Валентино Лазаро (Боруссия М), Марсель Забитцер (Лейпциг), Луи Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападающие: Михаэль Грегорич (Аугсбург), Саша Каладжич (Штутгарт), Марко Арнаутович (Шанхай), Карим Онисиво (Майнц).

Как и оба наших предыдущих соперника, в матчах с Северной Македонией и Нидерландами Франко Фода сыграл именно по схеме 3-5-2. Любопытно, что кроме сборной Украины абсолютно все команды группы С делают ставку на эту формацию с тремя центрбеками и двумя форвардами. Лишь в отдельные отрезки игры Македония переходила на игру с парой защитников.

Разумеется, плотный календарь турнира способен внести коррективы в состав австрийцев на матч с Украиной, но в целом, у них сформирован оптимальный вариант стартового состава, за исключением линии атаки. Там постоянно наблюдается ротация. Фода меняет форвардов, в зависимости от технико-тактических характеристик оппонентов и плана на игру. Остальные позиции во много зависят от роли на конкретный матч Давида Алабы. Новичок Реала, сделавший большое имя в Баварии, способен эффективно отыграть центрального полузащитника, оборонительного и атакующего плана, левого полузащитника, фулбека и центрального защитника.

Алаба — образцовый универсал. Набор его игровых качеств позволяет тренеру строить интересные варианты продвижения мяча во вторую треть поля уже в начальных стадиях позиционных атак. Давид играет важнейшую роль при розыгрыше мяча от ворот. Он способен, как самостоятельный проход через полупространство, так и на качественные передачи разной дальности и направленности, постоянно руководит взаимодействиями партнеров, подсказывает. Топ-игрок, который находится в хорошей форме и, на мой взгляд, реально претендует на место в условной символической сборной группового турнира Евро-2020.

Манера игры и технико-тактический арсенал этого футболиста, а именно – поднятая голова во время контроля мяча, хорошее видение поля, высокий уровень футбольного интеллекта и способность совершать эффективные индивидуальные рейды — напоминают игру великого Франца Беккенбауэра.

Думаю, вопрос нейтрализации действий Алабы в фазе игры австрийцев с мячом является одним из важнейших в тренерском штабе Андрея Шевченко. Важно будет постараться найти способы отрезать Алабу от розыгрыша.

Перед матчем с Украиной австрийцы не имеют существенных кадровых проблем. В обойму Фоды снова возвращается отбывший дисквалификацию "красноречивый" Арнаутович. Из-за мышечной травмы сборной Австрии уже не сможет помочь на турнире Валентино Лазаро, но он не является игроком стартового состава. Баумгартлинген работает по индивидуальной программе, но остальные игроки находятся в полной "боеготовности".

В воротах наверняка сыграет голкипер Уотфорда – Бахманн. Тройку защитников составят наш старый знакомый Драгович (Байер), Алаба (Уже Реал) и Хинтереггер (Айнтрахт). Условную "шестерку" исполняет (Вольфсбург). Правый центральный и левый центральный полузащитники – Лаймер и Забитцер соответственно (Оба из Лейпцига). Правый латераль – Лайнер представляет Гладбах, а левый – австрийский Зальцбург. В атаке могут быть варианты. Велика вероятность появления в старте Каладжича из Штутгарта. В паре с ним, возможно, сыграет рвущийся в бой Арнаутович (Шанхай) или Грегорич (Аугсбург).

Как видим, процентов восемьдесят кадрового потенциала сборной Австрии – представители чемпионата Германии. Не удивительно, что по стилю команда Фода, который, кстати, является первым в истории "Das Team" немецким тренером, соотвествует тактическим трендам Бундеслиги.

У сборной Австрии интересная структура, но в целом, действует она достаточно просто и понятно. Вариативности в атаке у команды Фода меньше, чем у нашей сборной. Австрия играет в более силовой футбол, активно используя длинные передачи, забросы, кроссы. Очень важным аспектом в игре команды является прессинг и контрпрессинг. Важнейшее значение в противостоянии с Австрией будут иметь действия в переходных фазах игры.

Если игроки нашей сборной будут часто справляться с давлением, то у Украины достаточно хорошие шансы на успех. Это будет приводить к ситуациям с отрезанными от линии мяча группами игроков, что автоматически будет создавать фазовое пространство на половине поля соперника. Но, если команда Шевченко будет испытывать проблемы с выходом из под прессинга, то здесь могут быть большие проблемы.

На схеме выше – структура билд-апа сборной Австрии. Часто при розыгрыше мяча от ворот. Хинтеррегер смещается на левый фланг, а Алаба и Драгович занимают широкие позиции. Смещение левого центрального защитника позволяет Ульмеру уходить в полуфланг, предлагая дополнительный вариант. Забитцер в таких ситуациях поднимался практически в линию атаки и создавал ширину.

При развитии позиционных атак игроки ищут векторы для диагональных передач. Защитники и Шлагер создают условный ромб. Подобная структура позволяет достаточно эффективно продвигать мяч во вторую треть поля. Латерали занимают высокие позиции, а инсайды и форварды широко расходятся. Таким образом, на флангах образуются треугольники.

Дальше два варианта развития событий. Первый – путем розыгрыша доставлять мяч в распоряжение одного из треугольников, внутри которого будет вестись работа по подготовки качественного кросса в штрафную. Второй – если соперник оказывает серьезное давление, розыгрыш в ромбе завершается длинной передачей в зону одного из треугольников или попыткой заброса за спины защитникам. Если соперник высоко прессингует, значит, его линия обороны поднялась достаточно высоко для второго варианта.

Сама сборная Австрия старается поддерживать высокую линию обороны, это хорошо видно на картах усредненных позиций игроков в предыдущих матчах.

Даже после матча с Голландией средний процент ТТД в финальной трети поля на карте зоны активных действий у австрийцев остается достаточно высоким – 33%. Касательно вертикальных зон, то небольшой акцент в атаках наш соперник делал на левый фланг.

Матч с Австрией будет не только ключевым для сборной Украины на Евро-2020. Это своего рода экзамен для тренерского штаба, который подытожит пятилетний этап его работы. В этой игре решается главная турнирная задача сборной – выход из группы. Отрезками "сине-желтые" демонстрировали очень приличный футбол в матчах с Нидерландами и Македонией.

Насколько тяжело даются на этом турнире победы мы могли убедиться на примере противостояния с последними. Для положительного результата в лобовой игре с мощной и бегущей Австрией нам необходимо соединить эти отрезки в один пазл и, разумеется улучшить реализацию голевых моментов.