Ярмоленко и Роналду — в сборной первых двух туров Евро-2020 по версии WhoScored

Солидная компания для вингера сборной Украины.

Андрей Ярмоленко, Getty Images

Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам первых двух туров группового этапа Евро-2020.

В число лучших игроков попал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который отметился двумя голами и одним ассистом в матчах против Нидерландов (2:3) и Северной Македонии (2:1). Средняя оценка 31-летнего украинца составила 7,7 баллов.

Помимо украинца в символическую сборную турнира попали Лукаш Градецки (Финляндия), Владимир Цоуфал (Чехия), Даниэль О’Шонесси (Финляндия) Милан Шкриньяр (Словакия), Леонардо Спинаццола (Италия), Френки де Йонг (Нидерланды), Мануэль Локателли (Италия), Гарет Бэйл (Уэльс), Криштиану Роналду (Португалия) и Патрик Шик (Чехия).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.