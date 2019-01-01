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Ярмоленко и Роналду — в сборной первых двух туров Евро-2020 по версии WhoScored

Солидная компания для вингера сборной Украины.

Андрей Ярмоленко, Getty Images
Андрей Ярмоленко, Getty Images

Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам первых двух туров группового этапа Евро-2020.

В число лучших игроков попал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который отметился двумя голами и одним ассистом в матчах против Нидерландов (2:3) и Северной Македонии (2:1). Средняя оценка 31-летнего украинца составила 7,7 баллов.

Помимо украинца в символическую сборную турнира попали Лукаш Градецки (Финляндия), Владимир Цоуфал (Чехия), Даниэль О’Шонесси (Финляндия) Милан Шкриньяр (Словакия), Леонардо Спинаццола (Италия), Френки де Йонг (Нидерланды), Мануэль Локателли (Италия), Гарет Бэйл (Уэльс), Криштиану Роналду (Португалия) и Патрик Шик (Чехия).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1