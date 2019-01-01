Пэйдж: Италия — феноменальная команда

Наставник сборной Уэльса поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

Роберт Пэйдж, Getty Images

За несколько часов до поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Италии на Стадио Олимпико в Риме, главный тренер национальной команды Уэльса Роберт Пэйдж поделился ожиданиями от предстоящей игры, исход которой определит судьбу его команды в данном турнире.

"Перед началом турнира каждая команда думает, что если она хорошо играла в товарищеских поединках, то сможет набрать очки непосредственно на Евро. Мы чуть допустили ошибку по этой причине в матче против Швейцарии, но сумели проявить стойкость духа, и ушли от поражения. Это исключительно заслуга игроков.

Нам пришлось усиленно поработать за короткий промежуток времени перед игрой против Турции, но свою победу в том матче мы полностью заслужили.

Перед матчем против Италии, мы имеем четыре набранных очка, но они все равно не гарантируют нам, что мы сможем попасть в плей-офф. Нам предстоит пройти через очень серьезный вызов, но мы к этому полностью готовы.

Уэльс знает, что может противопоставить Италии, поэтому мы готовимся к этой игре ровно также, как и к любой другой. Будем стремиться к победе, а если по ходу игры ситуация выйдет из-под контроля, то и ничейного результата нам хватит.

Италия — феноменальная команда. Они показали свой класс в первых двух играх, забили много голов, поэтому я ожидаю, что между нами пройдет славная битва", — подытожил наставник "красных драконов".

Напомним, что матч Италия — Уэльс состоится 20 июня, начало в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.