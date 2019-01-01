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Пэйдж: Италия — феноменальная команда

Наставник сборной Уэльса поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

Роберт Пэйдж, Getty Images
Роберт Пэйдж, Getty Images

За несколько часов до поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Италии на Стадио Олимпико в Риме, главный тренер национальной команды Уэльса Роберт Пэйдж поделился ожиданиями от предстоящей игры, исход которой определит судьбу его команды в данном турнире.

"Перед началом турнира каждая команда думает, что если она хорошо играла в товарищеских поединках, то сможет набрать очки непосредственно на Евро. Мы чуть допустили ошибку по этой причине в матче против Швейцарии, но сумели проявить стойкость духа, и ушли от поражения. Это исключительно заслуга игроков.

Нам пришлось усиленно поработать за короткий промежуток времени перед игрой против Турции, но свою победу в том матче мы полностью заслужили.

Перед матчем против Италии, мы имеем четыре набранных очка, но они все равно не гарантируют нам, что мы сможем попасть в плей-офф. Нам предстоит пройти через очень серьезный вызов, но мы к этому полностью готовы.

Уэльс знает, что может противопоставить Италии, поэтому мы готовимся к этой игре ровно также, как и к любой другой. Будем стремиться к победе, а если по ходу игры ситуация выйдет из-под контроля, то и ничейного результата нам хватит.

Италия — феноменальная команда. Они показали свой класс в первых двух играх, забили много голов, поэтому я ожидаю, что между нами пройдет славная битва", — подытожил наставник "красных драконов".

Напомним, что матч Италия — Уэльс состоится 20 июня, начало в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1