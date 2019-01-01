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Президент австрийского футбольного союза: Нужно прыгнуть выше головы, чтобы обыграть Украину

Лео Виндтнер поделился своими мыслями накануне поединка Австрии и Украины на Евро-2020.

Игрок сборной Австрии, Getty Images
Игрок сборной Австрии, Getty Images

Президент австрийского футбольного союза Лео Виндтнер прокомментировал предстоящий поединок третьего тура группового этапа Евро-2020 против сборной Украины.

"Украина — сильная команда и они доказали это в матче против Нидерландов. У них сильные игроки в индивидуальном плане и отличная статистика. Из восьми игр этого года украинцы проиграли только одну — голландцам. С другой стороны, Австрия в 2021 году выиграла всего дважды в семи играх.

В отборочных матчах украинцы опередили в том числе чемпионов Европы Португалию. Обыграть команду Андрея Шевченко — это будет невероятно сложная задача, но мы должны показать все, на что мы способны. Мы можем сыграть хорошо и нужно постараться, чтобы получить хотя бы одно очко. Чтобы выиграть у Украины — нужно прыгнуть выше головы.

Места в группе? Не имеет значения. Главная цель — выйти в плей-офф. В любом случае, если ты не финишируешь первым, то в плей-офф против тебя будет высококлассная команда", — приводит слова Виндтнера Der Standard.

Напомним, матч между Украиной и Австрией состоится в понедельник, 21 июня. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
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Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
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Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1