Президент австрийского футбольного союза: Нужно прыгнуть выше головы, чтобы обыграть Украину

Лео Виндтнер поделился своими мыслями накануне поединка Австрии и Украины на Евро-2020.

Игрок сборной Австрии, Getty Images

Президент австрийского футбольного союза Лео Виндтнер прокомментировал предстоящий поединок третьего тура группового этапа Евро-2020 против сборной Украины.

"Украина — сильная команда и они доказали это в матче против Нидерландов. У них сильные игроки в индивидуальном плане и отличная статистика. Из восьми игр этого года украинцы проиграли только одну — голландцам. С другой стороны, Австрия в 2021 году выиграла всего дважды в семи играх.

В отборочных матчах украинцы опередили в том числе чемпионов Европы Португалию. Обыграть команду Андрея Шевченко — это будет невероятно сложная задача, но мы должны показать все, на что мы способны. Мы можем сыграть хорошо и нужно постараться, чтобы получить хотя бы одно очко. Чтобы выиграть у Украины — нужно прыгнуть выше головы.

Места в группе? Не имеет значения. Главная цель — выйти в плей-офф. В любом случае, если ты не финишируешь первым, то в плей-офф против тебя будет высококлассная команда", — приводит слова Виндтнера Der Standard.

Напомним, матч между Украиной и Австрией состоится в понедельник, 21 июня. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.