Торган Азар пропустит игру против Финляндии
Вторая потеря команды Роберто Мартинеса на Евро-2020.
Согласно информации от пресс-службы сборной Бельгии, нападающий Торган Азар будет вынужден пропустить заключительную игру группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии из-за повреждения.
На текущем международном форуме 28-летний футболист выходил в стартовом составе своей национальной команды в обоих поединках, и лишь на последних минутах компенсированного времени игры против Дании во втором туре (2:1) был заменен.
На счету бельгийца в той игре имелся забитый мяч с передачи Кевина де Брюйне.
Впрочем, Роберто Мартинес точно не будет испытывать кадровый голод на позиции левого вингера, в связи с отсутствием представителя дортмундской Боруссии. Его может заменить как брат, Эден, так и Янник Феррейра Карраско, Леандро Троссард или Насер Шадли.
Напомним, что игра Финляндия — Бельгия в Санкт-Петербурге состоится 21 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.
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