Торган Азар пропустит игру против Финляндии

Вторая потеря команды Роберто Мартинеса на Евро-2020.

Торган Азар в матче против Дании, Getty Images

Согласно информации от пресс-службы сборной Бельгии, нападающий Торган Азар будет вынужден пропустить заключительную игру группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии из-за повреждения.

На текущем международном форуме 28-летний футболист выходил в стартовом составе своей национальной команды в обоих поединках, и лишь на последних минутах компенсированного времени игры против Дании во втором туре (2:1) был заменен.

На счету бельгийца в той игре имелся забитый мяч с передачи Кевина де Брюйне.

Впрочем, Роберто Мартинес точно не будет испытывать кадровый голод на позиции левого вингера, в связи с отсутствием представителя дортмундской Боруссии. Его может заменить как брат, Эден, так и Янник Феррейра Карраско, Леандро Троссард или Насер Шадли.

Напомним, что игра Финляндия — Бельгия в Санкт-Петербурге состоится 21 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.