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Италия — Уэльс: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Игроки сборной Италии, Getty Images
Игроки сборной Италии, Getty Images

Национальная сборная Италии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 проведет матч против команды Уэльса, который состоится в воскресенье, 20 июня. Местом проведения данного противостояния станет Стадио Олимпико в Риме.

Следить за событиями поединка Италия — Уэльс вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени.

История противостояний двух национальных команд насчитывает девять матчей, из которых семь закончились победами итальянцев, а две — валлийцев. По статистике забитых мячей огромное преимущество Италии — 23 против 5. В последней встрече, которая прошла в отборе на Евро-2004 в 2003 году, итальянцы разбили Уэльс со счетом 4:0.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1