Италия — Уэльс: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Игроки сборной Италии, Getty Images

Национальная сборная Италии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 проведет матч против команды Уэльса, который состоится в воскресенье, 20 июня. Местом проведения данного противостояния станет Стадио Олимпико в Риме.

Следить за событиями поединка Италия — Уэльс вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени.

История противостояний двух национальных команд насчитывает девять матчей, из которых семь закончились победами итальянцев, а две — валлийцев. По статистике забитых мячей огромное преимущество Италии — 23 против 5. В последней встрече, которая прошла в отборе на Евро-2004 в 2003 году, итальянцы разбили Уэльс со счетом 4:0.

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