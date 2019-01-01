Забарный: Никто никому уступать в игре с Австрией не будет

Защитник "сине-желтых" поделился своими мыслями накануне поединка против Австрии.

Илья Забарный, Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий поединок третьего тура группового этапа Евро-2020 против национальной команды Австрии.

"Однозначно, будет очень тяжелая игра. Мы знаем, что в сборной Австрии хорошие игроки, плюс эта команда — как единое целое. Будет сложно, мы настраиваемся на тяжелую игру, потому что она является решающей для обеих команд. Все понимают, что никто никому уступать не будет.

Для нас главное быть одной командой, не совершать опрометчивых действий, не бегать хаотично. Прежде всего, нужно сохранять компактность и организацию игры. Ну и, конечно же, пытаться создавать и реализовать моменты впереди.

Кому из соперников стоит уделить особое внимание? В первую очередь, это Алаба. Я считаю, что это очень хороший игрок. Просто высшего уровня!

Тот факт, что сборной Украины достаточно одного очка, возможно, немного придает спокойствия. Но только совсем чуть-чуть. Потому что, если стараться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем добывать эти три очка кровью", — приводит слова Забарного пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Украиной и Австрией состоится в понедельник, 21 июня. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.