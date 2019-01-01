Футболисты сборной Франции пожаловались на расизм в матче против Венгрии

Переполненные трибуны Пушкаш Арены были негативно настроены в отношении гостей.

Фанаты сборной Венгрии, Getty Images

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Франции отправилась в Будапешт, где на поле Пушкаш Арены противостояла Венгрии в условиях очередного аншлага для данного стадиона. В конечном итоге, "волшебные мадьяры" заручились "магией" домашних стен, и сумели отобрать очки у действующих чемпионов мира (1:1).

Венгрия — Франция 1:1 Видео голов и обзор матча

Однако, далеко не всегда большое количество людей на трибунах может сыграть в положительную сторону для команды. Нападающие сборной Франции Килиан Мбаппе и Карим Бензема по завершению поединка пожаловались на оскорбления на расовой почве непосредственно по ходу игры.

Игрок Пари Сен-Жермен, у которого отец из Камеруна, услышал в свой адрес имитацию звуков обезьян, которые донеслись до него с трибун во время одного из розыгрышей угловых ударов.

Аналогичное поведение фанатов Венгрии отметил в свою сторону и Бензема, у которого также есть и алжирские корни.

Стоит отметить, что по ходу матча первого тура против Португалии (0:3), с трибун Пушкаш Арены также неоднократно фиксировались недоброжелательные посылы в адрес нападающего Криштиану Роналду, что было зафиксировано делегатом матча от УЕФА.

Ранее, Ассоциация футбола Венгрии уже неоднократно получала дисциплинарные санкции и взыскания за поведение своих болельщиков, однако относительно рассмотрения этих инцидентов информации от вышестоящего футбольного органа еще не поступало.

Пушкаш Арена — единственная площадка для проведения матчей чемпионата Европы, где разрешено максимальное заполнение трибун болельщиками. Это также стало причиной того, что данная арена всерьез рассматривается УЕФА в качестве возможной смены Уэмбли для проведения финального поединка.

Однако, в большинстве европейских стран к этой идее отнеслись крайне насторожено, так как венгерское правительство своими последними решениями существенно урезало права отдельных групп граждан страны. В частности, запретив пропаганду гомосексуальных отношений на законодательном уровне, якобы "для защиты несовершеннолетних".

Напомним, что последний матч группы F между двумя "пострадавшими" от трибун Пушкаш Арены странами будет проведен именно на этом стадионе 23 июня, в 22:00 по киевскому времени.