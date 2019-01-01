Получивший тепловой удар Салаи сможет сыграть против Германии

Капитан сборной Венгрии сможет помочь своей команде в заключительном матче группового этапа Евро-2020.

Адам Салаи, Getty Images

Нападающий и капитан сборной Венгрии Адам Салаи сможет помочь своей национальной команде в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Германии. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

Напомним, 33-летний форвард получил тепловой удар в поединке второго тура Евро-2020 против Франции (1:1). После этого он был заменен на Неманью Николича.

В итоге Салаи прошел медицинское обследование, по результатам которого, у форварда не обнаружено проблем со здоровьем. Таким образом, он сможет принять участие в матче против Германии.

Напомним, матч Германия — Венгрия пройдет в среду, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.