Получивший тепловой удар Салаи сможет сыграть против Германии
Капитан сборной Венгрии сможет помочь своей команде в заключительном матче группового этапа Евро-2020.
Нападающий и капитан сборной Венгрии Адам Салаи сможет помочь своей национальной команде в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Германии. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.
Напомним, 33-летний форвард получил тепловой удар в поединке второго тура Евро-2020 против Франции (1:1). После этого он был заменен на Неманью Николича.
В итоге Салаи прошел медицинское обследование, по результатам которого, у форварда не обнаружено проблем со здоровьем. Таким образом, он сможет принять участие в матче против Германии.
Напомним, матч Германия — Венгрия пройдет в среду, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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