Яремчук: Чувствуем большую ответственность, ведь очень много людей в Украине поддерживают нас

Украинский форвард высказался о предстоящем матче против Австрии на Евро-2020.

Роман Яремчук, УАФ

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией.

Нападающий украинской команды Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Прежде всего мы чувствуем большую ответственность, ведь знаем, что очень многие люди в Украине смотрят наши матчи, поддерживают нас".

"Каждый футболист в нашей команде несет ответственность за результат, каждый хочет пробиться в следующий раунд, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому поединку", — приводит слова Яремчука официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.