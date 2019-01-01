Шевченко: Украину и Австрию устроит ничья? Любые подобные разговоры должны прекращаться

Наставник сборной Украины высказался о предстоящем матче против сборной Австрии.

Андрей Шевченко, УАФ

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Я считаю, что в футболе загадывать наперед в коем случае нельзя. Нас ждет тяжелый поединок с Австрией. У этой сборной есть очень хорошие исполнители, команда играет в своем стиле. Мы серьезно к ней готовимся и уважаем ее".

"Украину и Австрию устроит ничья? Вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Любые подобные разговоры должны прекращаться, потому что это неправомерно. И мы, и австрийцы понимаем важность поединка. Игра будет проводиться с достаточной ответственностью и пониманием того, что стоит на кону, какого результата нужно добиться для выхода в плей-офф. Мы понимаем всю ответственность".

"Теоретически ничья команду устраивает. Но мы прекрасно понимаем сложность этих игр. Нельзя добиться результата, если выходить на поле с мыслью о ничьей. Команда настраивается. Мы будем играть так, чтобы добиться положительного для нас результата".

"Я очень уважаю сборную Австрии. У нее есть определенный стиль, хорошие исполнители. Давид Алаба — лидер, игрок высокого уровня. Есть футболисты, которые заслуживают уважения. Команда играет очень компактно, она агрессивна, силовая. Мы ждем тяжелого матча", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.