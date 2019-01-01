Манчини провел глубокую ротацию перед игрой против Уэльса

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A, в котором сыграют Италия и Уэльс.

Роберто Манчини, Getty Images

Первыми к перипетиям третьего тура чемпионата Европы-2020 будут приступать участники квартета А. В том числе, сборные Италии и Уэльса сыграют в Риме на Стадио Олимпико.

Со стороны Роберто Манчини, после победы над Швейцарией (3:0), мы увидели достаточно много изменений в стартовом составе. Травмированного Кьеллини заменил Бастони, а по флангам защиты расположились Толой и Эмерсон. В центре поля, как и обещал наставник, появился Верратти, а дополнит тройку, вместе с Жоржиньо, Пессина. Также, у Италии отмечаем полностью новую тройку атакующих футболистов.

От Роберта Пэйджа, на фоне победы над Турцией (2:0). можем наблюдать появление Ампаду в центре обороны, в то время как на левый ее фланг был отправлен Гантер. В линии полузащиты на правом фланге сыграет Неко Уильямс, а нападение возглавит Гарет Бэйл.

Италия: Доннарумма — Толой, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Верратти, Жоржиньо, Пессина — Бернардески, Белотти, Кьеза.

Запасные: Сиригу, Мерет, Ди Лоренцо, Спинаццола, Локателли, Кастровилли, Инсинье, Ачерби, Кристанте, Иммобиле, Барелла.



Уэльс: Уорд — К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер — Аллен — Н. Уильямс, Моррелл, Рэмси, Джеймс — Бэйл.

Запасные: Хеннесси, А. Дэвис, Б. Дэвис, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Мур, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Брукс, Мефам, Левитт.



Матч Италия — Уэльс начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.