Попов и Зубков не помогут сборной Украины в матче с Австрией

Центрбек и левый вингер продолжают восстанавливаться от ранее полученных повреждений.

Денис Попов, УАФ

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией.

Как сообщает официальный сайт УАФ, центральный защитник Денис Попов и левый вингер Александр Зубков точно не смогут принять участие в предстоящем поединке.

Оба футболиста продолжают восстанавливаться от ранее полученных повреждений, однако тренерский штаб "желто-синих" рассчитывает на них в дальнейшем.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.