Попов и Зубков не помогут сборной Украины в матче с Австрией
Центрбек и левый вингер продолжают восстанавливаться от ранее полученных повреждений.
В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией.
Как сообщает официальный сайт УАФ, центральный защитник Денис Попов и левый вингер Александр Зубков точно не смогут принять участие в предстоящем поединке.
Оба футболиста продолжают восстанавливаться от ранее полученных повреждений, однако тренерский штаб "желто-синих" рассчитывает на них в дальнейшем.
Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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