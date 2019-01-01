20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
Уэльс
УЭЛ
0
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Судьба сборной Украины на Евро-2020: положение дел в группе C

Football.ua оценивает возможное положение сборной в раунде плей-офф.

До окончания группового этапа Евро-2020 остался всего один тур. Кто-то завершит выступление в турнире, а кто-то продолжит бороться за столь желаемый трофей. Напомним, в плей-офф чемпионата Европы нынешнего розыгрыша попадают команды, которые займут первые и вторые места в своих группах.

Также продолжат свое участие четыре лучших команды по дополнительным показателям, которые по итогам группового этапа станут третьими в своих квартетах. Как же обстоят дела в квартете C, одним из представителей которых является сборной Украины?

Нидерланды

Нидерланды уже гарантировали себе первое место досрочно, набрав шесть очков. Подопечные Франка де Бура в первых двух турах одержали победные результаты над Украиной (3:2) и Австрией (2:0). Их ожидает противостояние с третьим местом в группах D/E или F.

Украина и Австрия

Сборная Украины близка к выходу в плей-офф благодаря победе над Северной Македонией (2:1). "Желто-синим" будет достаточно ничьей с Австрией, дабы занять второе место и пробиться в следующий раунд. В таком случае команда Шевченко попадет на победителя группы А (Италию). 

В случае, если австрийцы обыграют нашу команду, тогда подопечных Андрея Шевченко может ожидать битва с победителем группы E, в которой пока главенствует Швеция (Словакия и Испания не потеряли шансы на итоговое лидерство). Или же с победителем группы F (Франция, Германия или Португалия). Все эти варианты станут возможными, если Украина станет одной из лучших команд, занявших третье место в группе.

Северная Македония

Команда, в которой "капитанит" Горан Пандев, потеряла математические шансы получить путевку на выход из группы. Даже победа над Нидерландами, которая смотрится чем-то из области фантастики, не поможет северо-македонцам.

Матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1