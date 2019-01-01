Судьба сборной Украины на Евро-2020: положение дел в группе C

Football.ua оценивает возможное положение сборной в раунде плей-офф.

До окончания группового этапа Евро-2020 остался всего один тур. Кто-то завершит выступление в турнире, а кто-то продолжит бороться за столь желаемый трофей. Напомним, в плей-офф чемпионата Европы нынешнего розыгрыша попадают команды, которые займут первые и вторые места в своих группах.

Также продолжат свое участие четыре лучших команды по дополнительным показателям, которые по итогам группового этапа станут третьими в своих квартетах. Как же обстоят дела в квартете C, одним из представителей которых является сборной Украины?

Нидерланды

Нидерланды уже гарантировали себе первое место досрочно, набрав шесть очков. Подопечные Франка де Бура в первых двух турах одержали победные результаты над Украиной (3:2) и Австрией (2:0). Их ожидает противостояние с третьим местом в группах D/E или F.

Украина и Австрия

Сборная Украины близка к выходу в плей-офф благодаря победе над Северной Македонией (2:1). "Желто-синим" будет достаточно ничьей с Австрией, дабы занять второе место и пробиться в следующий раунд. В таком случае команда Шевченко попадет на победителя группы А (Италию).

В случае, если австрийцы обыграют нашу команду, тогда подопечных Андрея Шевченко может ожидать битва с победителем группы E, в которой пока главенствует Швеция (Словакия и Испания не потеряли шансы на итоговое лидерство). Или же с победителем группы F (Франция, Германия или Португалия). Все эти варианты станут возможными, если Украина станет одной из лучших команд, занявших третье место в группе.

Северная Македония

Команда, в которой "капитанит" Горан Пандев, потеряла математические шансы получить путевку на выход из группы. Даже победа над Нидерландами, которая смотрится чем-то из области фантастики, не поможет северо-македонцам.

Матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.