Украина — Австрия. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии.

В последнем матче группового этапа сборные Украины и Австрии померяются силами в Бухаресте.

Украина – Австрия

Понедельник, 21 июня, 19:00. Национальный стадион, Бухарест. Джюнейт Чакыр – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Украина.

Украина и Австрия подходят к очной встрече с тем минимумом, который наверняка был запланирован с самого начала турнира. Для Украины, как и для Австрии было крайне важно выиграть свои матчи против Северной Македонии. Позитивный результат в матче против Нидерландов мог стать своеобразным бонусом для любой из команд, но точно это не тот соперник, на матч с которым делали большую ставку и украинцы, и австрийцы.

После победы Австрии над Северной Македонией со счетом 3:1 было понятно, что нам необходимо побеждать команду Горана Пандева как можно крупнее. Но при всем том обилии моментов у украинцев, победа получилась минимальной 2:1. Это сильно затрудняло стратегию на предстоящую встречу. Но Нидерланды сделали Украины приятный подарок и обыграли Австрию с разницей в два мяча, что сразу сделало позицию команды Андрея Шевченко более привлекательной в турнирной таблице.

Нынешняя ситуация позволяет Украине играть от обороны, ведь ничейный результат оставит нас на втором месте. При этом австрийцы могут занять третье с 4 очками и тоже выйти из группы. Единственное, что не добавляет в этой ситуации оптимизма, так это дальнейшие расклады по сетке турнира. Ведь если украинцы будут вторыми, то дальше им придется встретиться с одним из фаворитов турнира – сборной Италии.

Поддержим сборную Львов на полях Европы и выберем Льва матча — наилучшего игрока! Сделать свой выбор можно прямо во время матча. Голосование продолжается до финального свистка. Мільйони українців — одна збірна!

Ориентировочные составы команд

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко – Яремчук

Австрия: Бахманн – Драгович, Алаба, Хинтеррегер – Шлагер, Лаймер, Забицер, Лайнер, Ульмер – Баумгартнер, Арнаутович

У Австрии после дисквалификации возвращается Марко Арнаутович. Высока вероятность, что он как раз и появится на футбольном поле с первых минут.

У Украины по-прежнему с повреждением Александр Зубков. К нему добавился Денис Попов. Вызывает сомнения выход Виталия Миколенко на левом фланге обороны. Защитник Динамо крайне слабо смотрелся в предыдущих двух играх и не исключено, что тренерский штаб может попробовать дать свой шанс Эдуарду Соболю.

История противостояний

Статистика команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 24

Австрия – 23

Комментарии тренеров перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Я считаю, что в футболе загадывать наперед в коем случае нельзя. Нас ждет тяжелый поединок с Австрией. У этой сборной есть очень хорошие исполнители, команда играет в своем стиле. Мы серьезно к ней готовимся и уважаем ее".

"Украину и Австрию устроит ничья? Вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Любые подобные разговоры должны прекращаться, потому что это неправомерно. И мы, и австрийцы понимаем важность поединка. Игра будет проводиться с достаточной ответственностью и пониманием того, что стоит на кону, какого результата нужно добиться для выхода в плей-офф. Мы понимаем всю ответственность".

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода:

"Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, который имеет аналогичную целью. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, в сборной Украины есть свои слабости. Мы их нашли и будем использовать".

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua