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Тренер Австрии: В сборной Украины собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством

Наставник сборной Австрии высказался о предстоящем матче чемпионата Европы.

Франко Фода, УАФ
Франко Фода, УАФ

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией. Главный тренер австрийской команды Франко Фода поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, который имеет аналогичную целью. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, в сборной Украины есть свои слабости. Мы их нашли и будем использовать".

"Мы должны искать свободные места на поле и улучшить свое продвижение к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало заключительной передачи. Это будет ключом к улучшению атакующей мощи сборной Австрии", — приводит слова Фода официальный сайт УАФ.
 
Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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