Сборная Италии не пропускала гол последние 1000 минут

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В заключительном поединке группового этапа Евро-2020 сборная Италии встретилась с национальной командой Уэльса.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Манчини, однако это стало не единственным успехом итальянской команды.

Как сообщает Squawka, сборная Италии не пропустила ни одного мяча в свои ворота в течение последних 1000 минут. Статистический портал учитывал поединки всех турниров.

Напомним, что "Скуадра Адзурра", если не учитывать первый тайм матча чемпионата Европы против Уэльса, сохранила свои ворота в неприкосновенности десять поединков кряду.

В последний раз они пропускали в октябрьской встрече с Нидерландами в рамках группового этапа Лиги наций дивизиона А (1:1).