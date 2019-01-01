Шакири — первый швейцарец, забивший на четырех крупных турнирах подряд

Футболист поразил ворота сборной Турции.

Джердан Шакири, Getty Images

В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Швейцарии встречается против сборной Турции.

В первом тайме Швейцарцы дважды отличились в воротах Чакира. Первый гол забил Сеферович, а второй на счету Шакири.

Этот мяч стал знаковым для Шакири. Он стал первым швейцарцем, забивавшим на четырех крупных турнирах подряд.

Ранее он отличался на чемпионате мира-2014, Евро-20216, чемпионате мира-2018 и на Евро-2020.

Этой цели также достигали вингер сборной Португалии Криштиану Роналду, Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку и хавбек сборной Хорватии Иван Перишич.

Отметим, что текстовая онлайн-трансляция матча Швейцария — Турция доступна на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.