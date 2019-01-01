Шакири — первый швейцарец, забивший на четырех крупных турнирах подряд
Футболист поразил ворота сборной Турции.
В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Швейцарии встречается против сборной Турции.
В первом тайме Швейцарцы дважды отличились в воротах Чакира. Первый гол забил Сеферович, а второй на счету Шакири.
Этот мяч стал знаковым для Шакири. Он стал первым швейцарцем, забивавшим на четырех крупных турнирах подряд.
Ранее он отличался на чемпионате мира-2014, Евро-20216, чемпионате мира-2018 и на Евро-2020.
Этой цели также достигали вингер сборной Португалии Криштиану Роналду, Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку и хавбек сборной Хорватии Иван Перишич.
Отметим, что текстовая онлайн-трансляция матча Швейцария — Турция доступна на Football.ua.
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