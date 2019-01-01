Уэльс вышел в плей-офф Евро-2020
Команда Роба Пейджа сумела пробиться дальше.
В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Уэльса
Несмотря на негативный результат, команда Роба Пейджа со второго места вышла в плей-офф Евро-2020.
Уэльс сумел переиграть сборную Турции со счетом 2:0, поделил очки со Швейцарией (1:1) и уступил Италии.
Первая остается Италия (9 очков). Третье место в группе А заняла Швейцария с разницей забитых и пропущенных 4:5. Турция с нулем в графе очков последняя.
Напомним, на Евро-2016 Уэльс также вышел из группы. Более того, команда дошла до полуфинала, где уступила Португалии со счетом 2:0.
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