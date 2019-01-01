Уэльс вышел в плей-офф Евро-2020

Команда Роба Пейджа сумела пробиться дальше.

Игроки сборной Уэльса, Getty Images

В рамках третьего тура Евро-2020 сборная Уэльса

Несмотря на негативный результат, команда Роба Пейджа со второго места вышла в плей-офф Евро-2020.

Уэльс сумел переиграть сборную Турции со счетом 2:0, поделил очки со Швейцарией (1:1) и уступил Италии.

Первая остается Италия (9 очков). Третье место в группе А заняла Швейцария с разницей забитых и пропущенных 4:5. Турция с нулем в графе очков последняя.

Напомним, на Евро-2016 Уэльс также вышел из группы. Более того, команда дошла до полуфинала, где уступила Португалии со счетом 2:0.

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