Украина встретится с Италией, если не уступит Австрии
Итальянцы заняли первое место в группе А.
Игроки сборной Украины, Getty Images
Сборная Италии сумела набрать девять очков и выиграла группу А на Евро-2020.
Таким образом команда Роберто Манчини вышла в плей-офф турнира и сыграет со вторым местом группы С.
Сейчас это место занимает сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко сыграют с Италией, если не уступят Австрии в третьем туре турнира.
Напомним, матч Украина — Австрия состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.
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