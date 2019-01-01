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В праздник и при хорошей погоде: Украина провела тренировку перед матчем с Австрией

Команда готовится к важнейшему поединку.

Фото УАФ, Павла Кубанова
Фото УАФ, Павла Кубанова

Сборная Украины в решающем матче группового этапа Евро-2020 встретится с Австрией в Бухаресте.

Команда провела дневную тренировку на стадионе Аркул де Триумф при хорошей погоде. И мелкий дождь никак не помешал тренировочному процессу.

Не принимали участие в тренировочном занятии Денис Попов и Александр Зубков. Ранее уже сообщалось, что футболисты не сыграют против Австрии.

Все остальные игроки присутствовали на занятии и наигрывали разные варианты ведения игры. 

Вечером команда собралась на тактическое занятие, настроились на игру и, помимо всего прочего, функционально подготовили организм, благодаря медицинскому штабу сборной Украины.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1