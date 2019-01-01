В праздник и при хорошей погоде: Украина провела тренировку перед матчем с Австрией

Команда готовится к важнейшему поединку.

Фото УАФ, Павла Кубанова

Сборная Украины в решающем матче группового этапа Евро-2020 встретится с Австрией в Бухаресте.

Команда провела дневную тренировку на стадионе Аркул де Триумф при хорошей погоде. И мелкий дождь никак не помешал тренировочному процессу.

Не принимали участие в тренировочном занятии Денис Попов и Александр Зубков. Ранее уже сообщалось, что футболисты не сыграют против Австрии.

Все остальные игроки присутствовали на занятии и наигрывали разные варианты ведения игры.

Вечером команда собралась на тактическое занятие, настроились на игру и, помимо всего прочего, функционально подготовили организм, благодаря медицинскому штабу сборной Украины.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится 21 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.

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