У Манчини 30 матчей без поражений во главе сборной Италии — эта самая длинная серия без поражений команды за 82 года
Специалист добился исторического достижения.
Роберто Манчини, Getty Images
Сборная Италии в заключительном матче группового этапа Евро-2020 обыграла Уэльс со счетом 1:0.
Эта победа стала исторической для наставника команды и для самой национальной сборной.
Роберто Манчини не проигрывает на посту сборной уже 30 матчей. Это повторение рекорда.
С 1936 по 1939 год сборная Италии во главе с Витторио Поццо не знала поражений также 30 матчей подряд.
Напомним, Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году. Команда выиграла свою группу на Евро-2020.
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