Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В заключительном поединке группового этапа Евро-2020 сборная Италии одержала минимальную победу над Уэльсом.
Главным героем данного противостояния стал Пессина, записавший на свой счет единственный и победный гол на 39-й минуте.
Обзор матча:
Италия — Уэльс 1:0
Гол: Пессина, 39
Италия: Доннарумма (Сиригу, 89) — Толой, Бонуччи (Ачерби, 46), Бастони, Эмерсон — Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Пессина (Кастровилли, 87) — Кьеза, Белотти, Бернардески (Распадори, 75).
Уэльс: Уорд — К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер — Аллен (Левитт, 86) — Н. Уильямс (Б. Дэвис, 86), Моррелл (Мур, 60), Рэмси, Джеймс (Уилсон, 74) — Бэйл (Брукс, 86).
Предупреждения: Пессина — Аллен, Гантер.
На 55-й минуте был удален Этан Ампаду (Уэльс) (грубое нарушение).
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