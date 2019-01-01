Швейцария — Турция 3:1 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В заключительном матче группового этапа Евро-2020 сборная Швейцарии в Баку уверенно разобралась с Турцией (3:1).
Благодаря дублю Шакири и голу Сеферовича Швейцария сохранила шансы на продолжение участия в турнире в качестве одной из лучших команд, занявших третью строчку, но нужно ждать завершения матчей в остальных группах.
Сборная Турции, в свою очередь, покидает нынешний розыгрыш чемпионата Европы.
Видео голов и обзор матча:
Швейцария – Турция – 3:1
Голы: Сеферович, 6, Шакири, 26, 68 – Кахведжи, 62.
Швейцария: Зоммер – Элведи, Аканджи, Родригес – Видмер (Мбабу, 90+2), Фройлер, Джака, Цубер (Бенито, 85) – Шакири (Варгас, 75) – Сеферович (Гавранович, 75), Эмболо (Мехмеди, 85).
Турция: Чакыр – Челик, Демирал, Сеюнджю, Мулдур – Айхан (Йокушлу, 64) – Ундер (Караман, 80), Туфан (Языджи, 64), Кахведжи (Кекчу, 80), Чалханоглу (Токез, 86) – Б. Йылмаз.
Предупреждения: Джака (78) – Чалханоглу (70), Челик (75), Сеюнджю (76).
Комментарии
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021