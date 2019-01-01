Северная Македония — Нидерланды. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Европы.

Сборная Нидерландов, Getty Images

В рамках третьего тура группы С на Евро-2020 сборная Северной Македонии померится силами с Нидерландами.

Северная Македония — Нидерланды

Понедельник, 21 июня, 19:00. Йохан Кройф Арена, Амстердам. Главный арбитр матча — Иштван Ковач (Румыния). Трансляция — Футбол 2.

Противостояние Северной Македонии и Нидерландов хоть и состоится в рамках Евро-2020, однако будет носить характер товарищеского поединка. Все потому, что Нидерланды не опустятся ниже первого места, а Северная Македония потеряла шансы на выход из группы.

Команда Игора Ангеловски прыгнула выше головы, пробившись на Евро-2020. В первой игре северо-македонцы действовали уверенно и показали симпатичный футбол, но Австрия добыла три очка на классе. Ситуация повторилась и в поединке против Украины. Подопечные Андрея Шевченко лишили номинальных гостей трех очков еще в первом тайме, забив дважды. Однако в целом — команде из Балканского полуострова можно поставить твердую тройку по пятибалльной шкале за выступления на турнире.

В игре против Нидерландов важно не ударить в грязь лицом. Играть в атакующий футбол не выйдет, однако навязать свою игру — самый верный путь. Тогда и колоритные юго-восточные фанаты будут довольны. Без сомнений, на родине футболистов встретят как героев, во главе с Гораном Пандевым.

Что касается Нидерландов, то эта команда не разочаровала. Футболисты Франка де Бура являлись фаворитом группы С и показали классный атакующий футбол, не отходя от традиций. Победив Украину и Австрию они гарантировали сбебе первое место. А это — показатель класса, уверенности и качественного подбора исполнителей. К слову, Нидерланды — очень молодая команда, разбавленная сверхопытными исполнителями, такими как Мартин Стекеленбург, Дейли Блинд и другими.

Против Северной Македонии мы увидим атакующий футбол. Вероятно, феерить будет и лидер "оранжевых" Мемфис Депай. Футболист только-только перебрался в команду своей мечты — Барселону. Пора бы показать свои бомбардирские способности, тем более, что соперник как раз подходящий.

Ориентировочные составы

Северная Македония: Димитриевски — С. Ристовски, Муслиу, Велкоски — Николов, Адеми, Барди, Алиоски — Пандев, Эльмас, Трайковски.



Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Лигт, де Врей, Блинд, ван Аанхолт — де Йонг, Гравенберх, Вейналдум — Депай, Мален.

Интересный факт:

- Северная Македония сыграет в Амстердаме впервые, с 2009 года.

- Матч против Нидерландов станет прощальным для капитана северо-македонской сборной Горана Пандева в футболке национальной команды