Россия — Дания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Юссуф Поульсен, Getty Images

Очередной игровой день Евро-2020 завершится двумя противостояниями в рамках группы B, одним из которых станет поединок национальных сборных России и Дании.

Россия — Дания

Понедельник, 21 июня, 22:00. Паркен Стэдиум (Копенгаген)​. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция). Телетрансляция — Футбол 2.

Групповой этап чемпионата Европы постепенно подходит к своему завершению. В последнем туре группы B состоится ожесточенная борьба за вторую и третью позиции, однако, если говорить конкретно о третьем месте, многое будет зависеть и от поединков в других квартетах.

Сборная России стартовала на Евро-2020 с ожидаемого поражения от Бельгии, однако во втором туре подопечным Станислава Черчесова удалось минимально обыграть Финляндию и в преддверии противостояния с Данией расположиться на второй строчке. Правда, даже набранных трех очков оказалось недостаточно россиянам, чтобы избежать критики в свой адрес. Встреча с финнами действительно стала одной из худших на нынешнем международном форуме, поэтому команде России есть что доказывать.

Дания, в свою очередь, изначально рассматривалась в качестве того коллектива, который составит конкуренцию Бельгии в борьбе за лидирующую позицию. Только вот после двух туров датчане так и не смогли набрать ни одного очка. В первом туре против Финляндии все думали о здоровье Кристиана Эриксена, а не о результате матча, тогда как неудача с Бельгией не стала каким-то особым сюрпризом. Впрочем, датчане еще могут побороться за выход в плей-офф, но для этого необходимо как минимум уверенно побеждать сборную России.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Каспера Юльманна. Так, на победу Дании предлагается коэффициент 1,76, тогда как потенциальный успех России оценивается показателем 4,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Ориентировочные составы

Россия: Сафонов — Баринов, Дивеев, Джикия — Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев — Миранчук, Головин; Дзюба

Дания: Шмейхель — Меле, Кьер, Кристенсен, Васс — Дамсгор, Хейбьерг, Дилейни — Поульсен, Корнелиус, Брейтвейт

Тренеры говорят

Станислав Черчесов, сборная России:

"Это будет наша первая игра на выезде за два последних турнира, и играть придется без болельщиков. Но это не проблема. Мы не используем слово "проблема" последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с этим справиться. Наша задача — хорошо выполнить свою работу и добиться результата".

Каспер Юльманн, сборная Дании:

"Что бы ни случилось, мы выйдем играть на победу. Будет невероятно тяжелый матч. Россия — отличная команда. Нам не нужно ничего форсировать, мы все знаем, как это сложно. Мы должны сохранять холодную голову и не допускать ошибок".