20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
Уэльс
УЭЛ
0
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Манчини — о победе над Уэльсом: Надеюсь, что мы приедем на Уэмбли в конечном итоге

Наставник сборной Италии прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Роберто Манчини, Getty Images
Роберто Манчини, Getty Images

В рамках своего заключительного матча на групповом этапе чемпионата Европы-2020 сборная Италии на поле Стадио Олимпико в Риме сумела одержать победу над национальной командой Уэльса за счет единственного гола Маттео Пессины перед уходом на перерыв (1:0).

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини поделился эмоциями от третьего успешного матча его команды в данном раунде состязаний.

"Мне было очень приятно увидеть, что, несмотря на восемь замен в стартовом составе, команда играла хорошо против коллектива, игравшего в оборонительный футбол, и могла забить даже больше голов.

Когда у соперника случилось удаление одного из футболистов, они начали еще больше отходить в оборону, играли далеко за линией мяча. В этой ситуации было достаточно сложно что-то создать перед их воротами.

Мы иногда допускали ошибки при розыгрыше стандартных положений, что могло сыграть с нами плохую шутку. Впредь, надо быть более осмотрительными.

Секрет того, что наши игроки так быстро адаптировались при серьезной ротации в том, что они готовятся к подобному футболу с первого дня сборов, а также много клубов в Италии играют в подобной манере, поэтому никаких проблем в этом плане не возникает.

Лучше иметь возможность оставить очень талантливого футболиста в запасе, чем испытывать проблемы отсутствия выбора. Многие футболисты нашей обоймы заслуживают играть исключительно с первых минут, но на поле есть только 11 мест, поэтому уровень конкуренции зашкаливает — это очень хорошо для результатов.

Теперь же, стартует совершенно другой турнир, в котором, если ребята так и продолжат играть, то я буду очень счастлив. Мы сыграли хорошо на групповом этапе. Надеюсь, что мы приедем на Уэмбли в конечном итоге (финал Евро-2020 будет проходить на этой арене в Лондоне — ред.)", — подытожил итальянский специалист.

Одним из соперников на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 может стать сборная Украины, если 21 июня не проиграет в своем матче против Австрии, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1