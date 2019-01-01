Манчини — о победе над Уэльсом: Надеюсь, что мы приедем на Уэмбли в конечном итоге

Наставник сборной Италии прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Роберто Манчини, Getty Images

В рамках своего заключительного матча на групповом этапе чемпионата Европы-2020 сборная Италии на поле Стадио Олимпико в Риме сумела одержать победу над национальной командой Уэльса за счет единственного гола Маттео Пессины перед уходом на перерыв (1:0).

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини поделился эмоциями от третьего успешного матча его команды в данном раунде состязаний.

"Мне было очень приятно увидеть, что, несмотря на восемь замен в стартовом составе, команда играла хорошо против коллектива, игравшего в оборонительный футбол, и могла забить даже больше голов.

Когда у соперника случилось удаление одного из футболистов, они начали еще больше отходить в оборону, играли далеко за линией мяча. В этой ситуации было достаточно сложно что-то создать перед их воротами.

Мы иногда допускали ошибки при розыгрыше стандартных положений, что могло сыграть с нами плохую шутку. Впредь, надо быть более осмотрительными.

Секрет того, что наши игроки так быстро адаптировались при серьезной ротации в том, что они готовятся к подобному футболу с первого дня сборов, а также много клубов в Италии играют в подобной манере, поэтому никаких проблем в этом плане не возникает.

Лучше иметь возможность оставить очень талантливого футболиста в запасе, чем испытывать проблемы отсутствия выбора. Многие футболисты нашей обоймы заслуживают играть исключительно с первых минут, но на поле есть только 11 мест, поэтому уровень конкуренции зашкаливает — это очень хорошо для результатов.

Теперь же, стартует совершенно другой турнир, в котором, если ребята так и продолжат играть, то я буду очень счастлив. Мы сыграли хорошо на групповом этапе. Надеюсь, что мы приедем на Уэмбли в конечном итоге (финал Евро-2020 будет проходить на этой арене в Лондоне — ред.)", — подытожил итальянский специалист.

Одним из соперников на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 может стать сборная Украины, если 21 июня не проиграет в своем матче против Австрии, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.