20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
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УЭЛ
0
21 Июн
19:00
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21 Июн
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23 Июн
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ФРА
23 Июн
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ГЕР
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Кьеза — игрок матча Италия — Уэльс

Действия нападающего на футбольном поле не остались без внимания со стороны организаторов турнира.

Федерико Кьеза в матче против Уэльса, Getty Images
Федерико Кьеза в матче против Уэльса, Getty Images

По завершении поединка на Стадио Олимпико, где в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Италии принимала Уэльс, одержав итоговую победу благодаря единственному голу Маттео Пессины перед перерывом (1:0), организаторы состязаний определили лучшего футболиста данной игры.

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

На сей раз, им стал нападающий сборной Италии, принадлежащий туринскому Ювентусу, Федерико Кьеза.

Футболист достаточно активно провел противостояние против "красных драконов", регулярно нагнетая обстановку на правом фланге атаки, и завершил игру с 86% точности передач (24 из 28-и), а также 50% попыток успешного дриблинга (3 из 6-и).

Одним из соперников на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 может стать сборная Украины, если 21 июня не проиграет в своем матче против Австрии, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1