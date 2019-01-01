Кьеза — игрок матча Италия — Уэльс

Действия нападающего на футбольном поле не остались без внимания со стороны организаторов турнира.

Федерико Кьеза в матче против Уэльса, Getty Images

По завершении поединка на Стадио Олимпико, где в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Италии принимала Уэльс, одержав итоговую победу благодаря единственному голу Маттео Пессины перед перерывом (1:0), организаторы состязаний определили лучшего футболиста данной игры.

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

На сей раз, им стал нападающий сборной Италии, принадлежащий туринскому Ювентусу, Федерико Кьеза.

Футболист достаточно активно провел противостояние против "красных драконов", регулярно нагнетая обстановку на правом фланге атаки, и завершил игру с 86% точности передач (24 из 28-и), а также 50% попыток успешного дриблинга (3 из 6-и).

Одним из соперников на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 может стать сборная Украины, если 21 июня не проиграет в своем матче против Австрии, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.